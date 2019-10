Alexandria Ocasio-Cortez schaart zich achter Amerikaans presidentskandidaat Bernie Sanders

Het New Yorkse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez, een boegbeeld van de progressieve vleugel van de Democratische Partij, is van plan de kandidatuur van Bernie Sanders voor het presidentschap van de Verenigde Staten te steunen, volgens zijn campagneteam.

Haar steun is een belangrijke opsteker voor de senator uit Vermont, die aan het zakken is in de peilingen naarmate Elizabeth Warren, senator uit Massachusetts, koploper wordt in de race voor de Democratische kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2020. Het is een tegenslag voor Warren, die in het debat van dinsdag in Ohio doelwit nummer 1 was voor aanvallen van tegenstrevers.

Ocasio-Cortez zal zaterdag met Sanders op een meeting in Queens, een stadsdeel van New York, verschijnen. De krant The Washington Post had als eerste melding gemaakt van haar steun voor Sanders.

Een ander vooraanstaand progressief Congreslid van de Democraten, Ilhan Omar uit de staat Minnesota, maakte dinsdag bekend dat ook zij zich achter Sanders schaart. “Bernie leidt een arbeidersbeweging om Donald Trump te verslaan die generaties, etniciteit en geografie overstijgt”, zei Omar.