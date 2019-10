Werknemers Dana Belgium in Brugge leggen het werk neer: 35 banen op de helling

Brugge - Werknemers van Dana Belgium in Brugge hebben woensdagmorgen het werk neergelegd. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van aandrijfsystemen zoals assen voor personenwagens en zwaar rollend materieel. De directie besliste dat er meer machines dan gepland moeten verdwijnen waardoor 35 werknemers hun job dreigen te verliezen.

Dinsdag besliste de directie van Dana Belgium dat er zeker 22 machines weggehaald worden uit de fabriek. Dat zijn er meer dan voorheen aangekondigd. Daardoor zouden 35 à 40 werknemers hun baan verliezen. Volgens de directie gaat het om tijdelijke contracten maar de vakbonden zijn ongerust over de gevolgen voor vast personeel. “We wisten dat er enkele machines gingen verdwijnen, maar dit zijn er toch een pak meer dan voorzien. De tijdelijke contracten zullen afgebouwd worden maar de toekomst van de vaste contracten is onzeker”, zegt Henk Deprez van ABVV Metaal. De directie verzekert dat de hervorming geen impact zou hebben op de vaste contracten.

Het personeel legde woensdagochtend voor 24 uur het werk neer, er is niemand aan de slag. Donderdag volgt een overleg tussen vakbonden en directie. “Het is nu aan de directie om duidelijkheid te scheppen. We zullen zien of er daarna nog acties nodig zijn”, aldus Deprez.