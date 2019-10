Erdogan lacht met ambigue houding van Trump over Koerden: “We kunnen zijn tweets niet meer volgen”

De Turkse president Erdogan kan de verklaringen van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump over de positie van de Verenigde Staten in Syrië “niet meer volgen”. Dat zei hij tegen journalisten op het vliegtuig na een bezoek aan Azerbeidzjan.

Turkije voert sinds een week een offensief in het noordoosten van Syrië tegen de Koerdische militie YPG, de bondgenoot van het Westen in de strijd tegen de jihadisten van ISIS in het land. Ankara beschouwt de militie gezien hun Koerdische achtergrond echter als “terroristisch”.

Voor de start van de Turkse aanval leek de Amerikaanse president Trump er groen licht voor te geven, door de terugtrekking van de Amerikaanse militairen uit de betrokken zone aan te kondigen. Maar na het begin van de aanval sprak hij in tweets dreigende taal tegen Turkije, en maakte hij gewag van sancties die “de Turkse economie konden vernietigen”.

Trump bleef daarna warm en koud blazen op Twitter: zo verklaarde hij eerst dat de Koerdische strijders de VS niet geholpen hadden in de Tweede Wereldoorlog, maar dat hij toch “veel van hen hield”. Op een ander moment klonk het dan weer dat “voor mijn part Napoleon de Koerden mag beschermen”.

“Wanneer we de verklaringen van Trump op Twitter bekijken, zijn we op het punt gekomen dat we zijn tweets niet meer kunnen volgen”, spotte Erdogan woensdag.

