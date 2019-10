“Herstel uw geleden schade door nieuwe investeringen”: oplichters proberen slachtoffers van online BV-fraude opnieuw te bedotten

Het lijkt wel het toppunt van cynisme: fraudeurs die gebruikmaakten van valse advertenties op sociale media om mensen op te lichten, blijken hun slachtoffers opnieuw te contacteren om hen een tweede keer geld af te troggelen, “om de geleden schade te herstellen door nieuwe investeringen”. De federale politie waarschuwt woensdag voor die nieuwe vorm van oplichting, en vraagt slachtoffers om er zeker niet op in te gaan.

Valse advertenties met bekende gezichten waren afgelopen zomer een ware plaag op sociale media. “Gert heeft net een bom laten vallen die Belgen rijk en banken woedend maakt!” stond er te lezen boven een foto van Gert Verhulst voor een resem dure auto”s. Bij een ­foto van Marc Coucke – met op de achtergrond een rode Ferrari – luidde het: “Belgische burgers verdienen vier tot vijf keer hun maandelijkse salaris hiermee”. Een hele resem BV’s - van Bart De Wever over Lesley-Ann Poppe, Dina Tersago, Natalia, Evi Hanssen en Eddy Planckaert tot Philippe Geubels - werd gebruikt om mensen gegevens te ontfutselen of geld afhandig te maken.

De federale politie waarschuwt nu voor een nieuwe variant op die vorm van oplichting: de slachtoffers blijken namelijk opnieuw benaderd te worden, zowel telefonisch als per e-mail. Ze krijgen het voorstel om “de geleden schade te herstellen door nieuwe investeringen”. De politie wijst erop dat het gaat om een nieuwe vorm van oplichting en volledig vals is. “Wij raden de slachtoffers dan ook aan om hier absoluut niet op in te gaan en bijkomend aangifte te doen”, klinkt het.

