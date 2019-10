In Nederland zijn ze wild van Calvin Stengs, de ‘jongen van 25 miljoen’ en toekomstige schoonzoon van een Oranje-legende

Het Nederlandse voetbal kende de afgelopen jaren een serieuze boost door toptalenten als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. En er zijn nog diamantjes op komst, waarvan er eentje zich deze week in de kijker speelde: Calvin Stengs.

Terwijl het A-team van Oranje in de strijd om een ticket voor Euro 2020 won van Noord-Ierland (3-1) en Wit-Rusland (1-2) swingden de Nederlandse beloften met overwinningen tegen Portugal (4-2) en Noorwegen (0-4). Met dank aan één man, Calvin Stengs. De 20-jarige parel van AZ tekende voor twee assists en een goal tegen de Portugezen, en een héérlijke pegel tegen de Noren. Daardoor gaat Oranje nu foutloos aan kop in zijn EK-kwalificatiegroep met negen op negen.

Aandacht

De flankaanvaller, die zich in 2017 een ligament scheurde en maandenlang out was, gooit hoge ogen dit seizoen en niet enkel bij Oranje. Bij AZ heeft hij samen met spits Myron Boadu (18) een vaste plaats in het basisteam van Arne Slot, die met de club uit Alkmaar momenteel derde staat in de Eredivisie. Stengs was tot nu toe goed voor zes doelpunten en zeven assists in zeventien optredens. Hij scoorde zelfs al in de Europa League.

Stengs wordt door zijn prestaties al in verband gebracht een overstap naar het ‘grote’ Oranje, maar de Amsterdammer blijft bescheiden. “Ik krijg weleens berichtjes als er ergens over mij gepraat wordt”, zei hij bij Fox Sports. “Dat is leuk, maar ik blijf met beide voeten op de grond staan. Van wie die berichtjes zijn? Vrienden en familieleden. Zij vinden die aandacht leuker dan ik (lacht).”

Foto: EPA-EFE

“25 miljoen”

De Nederlander ligt bij AZ nog onder contract tot 2023, maar bij onze Noorderburen kijken ze al naar de komende (transfer)zomer. “Ajax is de enige club die Calvin Stengs zou kunnen betalen”, aldus ex-international Arnold Bruggink. “Als het moment er zou komen dat Hakim Ziyech weg zou gaan, is Stengs de ideale jongen die op die plek zou kunnen gaan spelen.”

Volgens aanvalspartner Boadu is Stengs intussen een dure vogel geworden. “Cal is nu al een stuk constanter dan ik. Welk bedrag hij waard is? Ik denk wel al 25 miljoen euro en we zijn nog maar net begonnen. Ik denk dat veel clubs een speler als Calvin Stengs willen, al zal AZ niet snel afscheid van hem willen nemen”, zei de spits aan de NOS.

Tussen al die topprestaties door scoort Stengs ook naast het voetbalveld. Hij is namelijk samen met niemand minder dan Beau de Boer. U raadt het al, de dochter van Oranje-legende Frank de Boer.