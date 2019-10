Na moord op Julie Van Espen: rechter krijgt binnenkort meer mogelijkheden om verdachte aan te houden

Rechters zullen binnenkort ook de onmiddellijke aanhouding van een verdachte kunnen bevelen als er een risico is op recidive. De Kamercommissie Justitie heeft daarover woensdag alle artikelen van een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit goedgekeurd. Dat kwam er in nasleep van de moord op Julie Van Espen.

Momenteel kan de onmiddellijke aanhouding enkel bevolen worden als er sprake is van vluchtgevaar door een verdachte. De moord op Julie Van Espen in Antwerpen afgelopen voorjaar toonde de beperkingen daarvan aan. Dader Steve Baekelmans was eerder veroordeeld voor de verkrachting van zijn ex-vriendin, maar omdat hij in beroep ging, bleef hij op vrije voeten.

Het wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit dat de commissie woensdag goedkeurde, wil recidivegevaar als mogelijk extra criterium toevoegen aan de wet op de voorlopige hechtenis.

Bijna alle fracties steunen het voorstel van De Wit. Enkel PVDA stemde tegen. Het voorstel zou de rechten van de verdachten te veel inperken en zou een probleem zoals in de zaak-Van Espen niet oplossen, zei PVDA-Kamerlid Nabil Boukili. Dader Baekelmans was immers door de onderzoeksrechter vrijgelaten en die onderzoeksrechter of de raadkamer had de voorlopige aanhouding kunnen verlengen.

De PS diende een amendement dat de onmiddellijke aanhouding mogelijk maakte als er sprake is van geweld tegen vrouwen en als die aanhouding nodig is voor de openbare veiligheid. De Franstalige socialisten vroegen een tweede lezing, waardoor de eindstemming is uitgesteld.

Na goedkeuring in de commissie Justitie moet de tekst nog naar de plenaire Kamer.