Geen enkel gezinslid van Nederlandse ‘kelderfamilie’ was ingeschreven bij burgerlijke stand

Volgens de Nederlandse politie is geen van de gezinsleden die jarenlang ondergedoken leefde op een boerderij in het dorpje Ruinerwold, ingeschreven bij de burgerlijke stand.

Gisteren lieten de officiële instanties nog verstaan dat een aantal kinderen wel degelijk bekend was bij de lokale administratie. Maar dat wordt nu door de politie tegengesproken. Dat geen van de gezinsleven was ingeschreven bij de burgerlijke stand van het Noord-Nederlandse dorpje, verklaart ook hoe de familie jarenlang onder de radar heeft kunnen leven op de afgelegen boerderij, “wachtend op het einde der tijden”.

Het gezin dat in een afgesloten ruimte van de boerderij woonde, bestaat uit een vader en vijf kinderen. Een andere, 58-jarige Oostenrijker die de boerderij huurde, is door de politie aangehouden. Het is nog niet duidelijk waarvan hij precies beschuldigd wordt.

