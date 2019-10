Zeven wagens vernield bij aangestoken brand in Ukkel

Ukkel - In Ukkel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeven wagens zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Ook de gevels van twee woningen liepen schade op. Uit de vaststellingen van de branddeskundigen blijkt dat het vuur werd aangestoken. Dat meldt het Brusselse parket woensdag.

Het vuur in de Jean Benaetsstraat in Ukkel werd woensdag rond 02.30 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer stonden al drie wagens in brand en de lekkende benzine zorgde ervoor dat nog vier andere wagens ook beschadigd geraakten. Door de vlammen en de hitte raakten ook de gevels van twee woningen beschadigd.

Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse en die kon vaststellen dat er aan één voertuig brand was gesticht, waarna de brand zich heeft verspreid naar de andere wagens. Bij de brand vielen geen gewonden. Van een verdachte is voorlopig geen spoor.