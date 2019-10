Moeder die badkamer met drie kinderen in brand steekt riskeert jaar cel

Ham - Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van een jaar met probatieuitstel gevorderd voor een 33-jarige moeder van drie kinderen uit Ham die zichzelf in de badkamer opsloot en die in brand stak. Een dag eerder had de vrouw zichzelf, haar ex-partner en haar drie kinderen ook al besprenkeld met aceton en ermee gedreigd om hen in brand te steken.

De vrouw was begin juli 2016 helemaal van slag toen haar afwasmachine de geest gaf. Ze deed hierover haar beklag bij haar ex toen die de drie kinderen kwam ophalen. De vrouw besprenkelde zichzelf en de andere aanwezigen toen met een flesje aceton en dreigde daarna om zichzelf en de kinderen in brand te steken.

Haar ex-partner kon de vrouw toen overtuigen om de aansteker neer te leggen en beloofde haar dat ze de dag erna een nieuwe afwasmachine zouden gaan kopen. Maar dat ging niet omdat het gezin geen krediet hiervoor kon krijgen.

Opnieuw dreigde het fout te lopen toen bij thuiskomst de vrouw kledij en kussens op een hoop gooide en die probeerde in brand te steken. Haar ex kon tot twee keer toe voorkomen dat er brand ontstond. De vrouw sloot zichzelf daarna op in de badkamer en stak daar opnieuw een hoop natte kledij in brand. Dat zorgde voor een enorme rookontwikkeling die werd opgemerkt door haar ex-partner. Die bracht de kinderen in veiligheid en belde daarna de hulpdiensten.

De brandweer kon de vrouw ternauwernood uit haar badkamer bevrijden. “Als ze vijf minuten later waren gearriveerd stond het huis in lichterlaaie”, zo zei de procureur tijdens zijn vordering.

Tijdens haar verhoor ontkende de vrouw dat ze opzettelijk brand gesticht had. Volgens haar was een brandende sigaret op de natte kledij gevallen. Haar advocate vroeg daarom voor de vrouw de vrijspraak. Het vonnis volgt op 13 november.