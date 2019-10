Een vliegtuig van het type Cessna is woensdagochtend neergestort op het Franse eiland La Réunion, in het gebied van de vulkaan Piton de la Fournaise. Daarbij zijn twee doden en twee gewonden gevallen, aldus de lokale prefectuur. Van de twee gewonden is er een in kritieke toestand.

Het toestel had vier mensen aan boord. Het noodbaken van het toestel ging af in de zone van de vulkaan, waar het later ook is teruggevonden. Het parket van Saint-Pierre voert een onderzoek naar de crash.