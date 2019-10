“Criminelen kunnen profiteren van no deal-Brexit”

Georganiseerde criminelen zouden kunnen profiteren van gaten in grenscontroles in het geval van een ‘no deal”. Dat staat in een nieuw rapport van het nationale auditcomité, waarover Britse media woensdag berichten.

Het rapport heeft het over het risico op fraude en (mensen)smokkel. “Eigenlijk is het onmogelijk om te weten wat er precies zal gebeuren aan de grens in geval van een no deal”, luidt het op twee weken van een mogelijke Brexit zonder akkoord. Uit het rapport blijkt duidelijk dat overheidsdiensten en bedrijven onvoldoende zijn voorbereid op dergelijk scenario. Er is vooruitgang geboekt, maar onvoldoende, luidt het.

Volgens het rapport zullen er op de eerste dag na de Brexit naar schatting 150.000 tot 250.000 douaneaangiftes gebeuren, maar slechts 25.000 bedrijven hebben zich al geregistreerd. Ook de afspraken die gemaakt zijn voor de grenzen van Noord-Ierland en Ierland zouden volgens het rapport slechts heel kort kunnen standhouden “door de grote economische, wettelijke en veiligheidsrisico’s” en de kans op onrust bij de bevolking.

Daarnaast zijn een aantal van de plannen die het UK maakte voor de geplande Brexit op 29 maart, simpelweg nog niet aangepast. De NAO vreest ook dat de plannen niet zullen werken zoals voorzien. “Deze zwakke schakels zullen door de georganiseerde misdaad snel opgemerkt worden en uitgebuit”, klinkt het.