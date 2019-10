Dader van schietpartij aan synagoge in Halle kreeg vuurwapen op ‘darknet’

De dader van de antisemitische aanval bij een synagoge in het Duitse Halle, waarbij twee mensen omkwamen, heeft zijn vuurwapen in 2015 verkregen via het zogeheten ‘darknet’. Dat is gezegd tijdens een zitting achter gesloten deuren van de commissie Binnenlandse Zaken van het Duitse parlement.

De 27-jarige dader had onderdelen voor wapens die hijzelf in elkaar stak, op dezelfde wijze verkregen. Hij werd op 9 oktober opgepakt, uren nadat hij twee mensen had doodgeschoten na zijn mislukte poging de synagoge binnen te dringen.

De dader gaf toe dat hij had geprobeerd de synagoge binnen te dringen op Jom Kippoer, de heiligste dag op de Joodse kalender. Hij schoot vervolgens een 40-jarige vrouw dood op straat en daarna ook een 20-jarige man in een kebabzaak. Verschillende mensen raakten gewond.

De man gaf ook toe dat hij handelde uit antisemitische en rechtse motieven. Hij was vertrouwd met vuurwapens na zijn legerdienst, die hij in 2010 beëindigde.