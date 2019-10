Zwaarste bosbranden in jaren in Libanon

In Libanon zijn al sinds begin deze week bosbranden aan de gang, die woensdag opnieuw aan het opflakkeren zijn nadat het dinsdag hard geregend heeft. Dat meldt een bron binnen de civiele bescherming.

De brandweer en het leger zijn woensdag op de been om branden te blussen in de regio van Bewarta, ten zuidoosten van de hoofdstad Beiroet. Er braken door de hevige wind ook kleinere branden uit in het nabijgelegen Choufgebergte, aldus persagentschap NNA.

Sinds maandag zijn zowat 140 branden uitgebroken in heel Libanon. Het gaat om de zwaarste branden in jaren, die worden toegeschreven aan de hevige winden en temperaturen die stijgen tot 39 graden Celcius.

Dinsdag kregen de brandweermannen de hulp van zware regens, die veel van de branden hebben geblust. Woensdag flakkert het vuur op sommige plaatsen echter weer op.

Verschillende hectaren natuur gingen in de bergen al in de vlammen op, terwijl mensen hun woningen moesten ontvluchten. Eén vrijwilliger van de civiele bescherming kwam dinsdag door verstikking om het leven en verschillende andere medewerkers raakten gewond, aldus de gezondheidsautoriteiten.

Het Libanese Rode Kruis heeft sinds maandag een tachtigtal burgers verzorgd vanwege ademhalingsproblemen. Premier Saad Hariri heeft een onderzoek gevorderd om te bepalen of bepaalde branden opzettelijk werden aangestoken.