Twee Belgische Syriëstrijders ontsnapt uit Koerdische gevangenis

Er zijn twee Belgische Syriëstrijders ontsnapt uit een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië. Dat heeft OCAD-baas Paul Van Tigchelt woensdag gezegd in de commissie Buitenlandse Zaken.

We wisten ook al dat drie ISIS-vrouwen en hun zes kinderen het kamp Ain Issa hebben verlaten. “Kamp Ain Issa bestaat niet meer. De vrouwen en hun kinderen hebben het kamp moeten verlaten, of ze dat nu wilden of niet”, zegt de baas van het OCAD, het orgaan dat de dreiging in ons land analyseert.

Van Tigchelt gaf de meeste recente cijfers voor ons land mee: er zijn nu een 55-tal FTF’ers in de conflictzone in Syrië. FTF’ers zijn Foreign Terrorist Fighters, de meeste met Belgische nationaliteit, maar sommigen hebben enkel een belangrijke link met België. Zij zijn dan bijvoorbeeld vertrokken uit België naar Syrië om er te gaan vechten.

Behalve de 55 FTF’ers bevinden zich ook 69 kinderen in het gebied. “Verder heeft het OCAD info over twee mannelijke FTF’ers, die hebben weten te ontkomen uit een gevangenis in het noorden van Syrië.”

Van Tigchelt waarschuwde om niet alle FTF’ers over dezelfde kam te scheren. “Er zitten personen bij - ook Belgen - van wie we mogen aannemen dat ze de ideologie hebben afgezworen. Wat niet betekent dat ze niet berecht moeten worden. We mogen aannemen dat ze naar België willen terugkeren. Er zijn ook hardcore terroristen bij. Vaak zijn dat de mensen die na de val van ISIS in maart zijn opgepakt en naar een gevangenis zijn gebracht.”

Aanhoudingsmandaten

Het Belgische gerecht vaardigt systematisch aanhoudingsmandaten uit voor de gevaarlijkste Syriëstrijders, zij die onder categorie één vallen. Er is een omzendbrief die de samenwerking regelt met Turkije, als buurland van Syrië, over de uitlevering aan het Belgische gerecht van personen tegen wie een Belgisch aanhoudingsmandaat loopt.

Ons land onderhandelt met andere landen die veel Syriëstrijders hebben (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden) over de oprichting van een soort internationaal tribunaal, maar die onderhandelingen hebben nog niet tot een akkoord geleid.