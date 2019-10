Openbaar ministerie beslist over lot huurder boerderij Ruinerwold

Het openbaar ministerie (OM) in Nederland beslist woensdag of de 58-jarige huurder van het pand in Ruinerwold, waar een gezin in een kleine ruimte woonde, voorgeleid moet worden bij de rechter-commissaris. De rechter beslist in dat geval donderdag of de man langer vast blijft zitten of niet, zo zei een woordvoerster van het OM woensdag. De verdachte zit vast omdat hij het onderzoek verstoorde.