Stans (27) werd met glas in haar gezicht gestoken: “Leven is verwoest”

Het openbaar ministerie heeft woensdag in Hasselt 18 maanden voorwaardelijk gevraagd tegen Hasselaar A. M. (24) die op 10 januari 2016 een glas stuk sloeg in het gezicht van Stans Eerdekens (27). De jonge vrouw uit Houthalen-Helchteren is letterlijk getekend voor het leven na de aanval op het Hasseltse Dusartplein. “Haar leven is verwoest door een onnozel incident.” Er wordt een schadevergoeding van 72.000 euro gevraagd.

Stans Eerdekens was aanwezig in de rechtbank en liet meermaals haar tranen de vrije loop. Op die bewuste januaridag was ze samen met haar vriend en collega’s op stap in Hasselt. In café ‘De Wijzen’ kwam ...