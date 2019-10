“Christelijke Mutualiteiten blijven wantrouwen creëren tegen artsen”

Met hun uitspraak dat neus-, keel- en oorartsen te veel trommelvliesbuisjes plaatsen, zetten de Christelijke Mutualiteiten (CM) patiënten aan om hun arts te wantrouwen. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Voor de BVAS kan deze aanval niet door de beugel.

De CM meldden woensdag dat er nog altijd te veel kinderen een trommelvliesbuisje krijgen omdat ze regelmatig last hebben van oorontstekingen. Nochtans is die ingreep vaak niet nodig, zegt het ziekenfonds. Volgens de CM gaat het ene ziekenhuis tot 14 keer sneller tot de ingreep over dan het andere.

De BVAS begrijpt ten volle de geërgerde reactie van de beroepsvereniging van neus-, keel- en oorartsen die stelt dat Luc Van Gorp, de voorzitter van de CM, wetenschappelijk geen been heeft om op te staan en dat de risico’s van de ingreep “grandioos overtrokken” zijn.

“Blijkbaar vinden de CM het hun taak om artsen, die in eer en geweten hun patiënten behandelen, verdacht te maken”, zegt Philippe Devos, voorzitter van de BVAS. “Het systematisch ondergraven van het vertrouwen dat patiënten hebben in hun arts is schadelijk voor de volksgezondheid. Luc Van Gorp weet het blijkbaar altijd beter dan de artsen. Nochtans telt zijn organisatie geen neus-, keel- en oorartsen in haar rangen.”

Het is volgens de BVAS weinig geweten dat de ziekenfondsen er zelf financieel voordeel bij kunnen halen als toegekende budgetten voor medische verstrekkingen niet volledig uitgegeven worden. “Ze ontvangen dan een bonus. Dat en de besparingen op de hoge werkingskosten van de ziekenfondsen die de regering hen heeft opgelegd zijn mogelijk de verklaring voor de hardnekkige en repetitieve aanvallen van Luc Van Gorp op het artsenkorps”, aldus Devos.