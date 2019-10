Emile Mpenza kampte met depressie na afscheid van het voetbal: “Ik had geen zin meer om mensen te zien”

Emile Mpenza (41) heeft diep gezeten na zijn afscheid van het profvoetbal. “Periodes van depressie”, noemt de gewezen Rode Duivel het in een interview met Sport/Voetbalmagazine. “Ik dacht te veel na en had geen zin meer om mensen te zien.” Hij was niet voorbereid op het leven na zijn carrière, zegt hij zelf.

Mpenza, die sinds vorig jaar aan de slag is als (jeugd)trainer bij Antwerp, is door een zwarte periode gegaan na zijn afscheid van het profvoetbal. “Ik wist helemaal niet wat ik zou gaan doen, wat ik zou worden. Ik moest op zoek naar mezelf en daar was ik helemaal niet op voorbereid. Van de ene dag op de andere stap je uit het licht en sta je in het donker. Letterlijk het zwarte gat. Het is aan/uit, in enkele uren tijd”, vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine.

Mpenza heeft het over “periodes van depressie”. “Het was geen depressie tot op het punt van alcoholist worden, maar het is duidelijk dat ik te veel nadacht en geen zin meer had om mensen te zien. Pas later begrijp je hoe slecht het eigenlijk ging in je hoofd.”

Foto: REUTERS

De voormalige spits van onder meer Moeskroen, Standard, Schalke 04, Manchester City en Hamburg SV was rond het jaar 2000, toen hij als amper 21-jarige spits indruk maakte bij het grote Schalke 04, nochtans de grote Belgische voetbalhoop. Hij kwam toen ook uitvoerig in de media - voornamelijk met zijn voorliefde voor sportwagens en door zijn affaire met toenmalig Miss België Joke Van de Velde.

“Je slaat stappen over, je verdient heel snel veel geld, je wordt opgehemeld. Van de ene dag op de andere verdiende ik veel meer geld dan mijn ouders, terwijl ik nog erg jong was”, legt de 59-voudige Rode Duivel uit. Hij vindt dat er in het voetbal te weinig aandacht is voor het leven na een profcarrière. “Ik zou ons leven op dat vlak kunnen vergelijken met dat van een gevangene. Je rolt er onverwachts in, en op het einde kom je buiten zonder dat je voorbereid bent op een re-integratie in het normale leven.”

Schalke 04 postte enkele maanden geleden nog een compilatievideo van een paar van de beste momenten van Mpenza bij de club, die op dat moment top in Duitsland was: