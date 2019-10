Neymar ei zo na in de Premier League, maar uitbundige levensstijl deed Braziliaan de das om­

Een opmerkelijk verhaal dook vandaag op in de Britse (roddel)pers. Volgens de Daily Mail zou Manchester United de voorbije transferzomer grote interesse getoond hebben in superster Neymar. Maar de Engelse topclub zou in extremis toch nog de stekker uit een mogelijke toptransfer getrokken hebben. Reden: de Braziliaan zou er een te wilde levensstijl op nahouden.

Neymar en het openlijk geflirt met Barcelona: het was ongetwijfeld dé meest besproken transfersoap van de voorbije zomer. Maandenlang doelde de aanvaller op onder meer een terugkeer naar Barcelona, maar de hoge transfersom bleek ten slotte een te groot struikelblok. Geen transfer naar Spanje dus, maar een verlengd verblijf in Parc des Princes.

Volgens de Daily Mail toonde naast Barça en Real, ook Manchester United verregaande interesse in de diensten van de vedette. Meer nog, de Red Devils beschikten als één van de weinige clubs zelfs over genoeg kapitaal om de PSG-speler finaal naar Manchester te lokken.

Neymar (rechts) in het gezelschap van ploegmakker Kilian Mbappé (links). Foto: Photo News

Feestbeest Neymar

Toch werd de zo goed als beklonken deal nog van tafel geveegd. Haar in de boter: de exuberante levensstijl van de Braziliaanse international en het gebrek aan discipline. Neymar staat er namelijk al langere tijd om gekend af en toe graag de bloemetjes buiten te zetten, vaak in het gezelschap van andere beroemdheden. Ook de extreme geldobsessie van Neymars vader bracht de nodige onrust teweeg bij het United-bestuur. Genoeg redenen voor de Engelse topclub om een spraakmakende overgang af te breken. Neymar in de Premier League, het zou wat geweest zijn.