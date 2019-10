Trump ontmoet ouders van Britse tiener die door Amerikaanse diplomatenvrouw werd doodgereden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag in het Witte Huis de ouders ontmoet van een negentienjarige Britse man die in augustus door een Amerikaanse vrouw werd doodgereden die aan de verkeerde kant van de weg reed in Groot-Brittannië. Trump stelde aan de ouders voor om de bestuurder ook ineens te ontmoeten in het Witte Huis, maar dat aanbod sloegen de ouders af.

Het ongeval heeft tot heel wat ophef geleid in Groot-Brittannië, omdat de bestuurder, Anne Sacoolas, getrouwd is met een Amerikaanse diplomaat die in het Verenigd Koninkrijk leeft. Ze maakte gebruik van diplomatieke immuniteit en kon zo het land verlaten en naar de VS reizen, waardoor ze aan de Britse autoriteiten ontsnapt.

De ouders van het slachtoffer, de negentienjarige Harry Dunn, waren afgelopen week naar New York gereisd om druk te zetten om Sacoolas naar Groot-Brittannië terug te sturen zodat ze daar voor het gerecht kan verschijnen. Tijdens hun trip werden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met Trump op het Witte Huis, dat dinsdag plaatsvond.

Volgens de ouders zei Trump dat hun verhaal ontroerend was en toonde hij oprecht medeleven. Hij verklaarde dat hij de zaak opnieuw zou bekijken, maar benadrukte ook dat het Amerikaanse standpunt niet veranderd is en dat Sacoolas niet zal terugkeren naar Groot-Britannië.

Ook verraste Trump de ouders met de boodschap dat Sacoolas op het moment van de ontmoeting in het Witte Huis was, en dat ze hen wilde ontmoeten. Dat vonden de ouders echter geen goed idee zonder de aanwezigheid van advocaten of bemiddelaars.

Sacoolas gaf pas dinsdag in een door haar advocaten verspreide mededeling toe dat ze aan de foute kant van de weg reed en niet meer kon reageren toen ze de tiener over een heuvel zag naderen. Tot dan had ze steeds gezwegen over het ongeval. Ze verklaarde ook dat ze de ouders van de jongeman wil ontmoeten om zich te verontschuldigen en haar verantwoordelijkheid te nemen.

Immuniteit?

Ondertussen woedt in Groot-Brittannië de discussie of Sacoolas wel echt diplomatieke immuniteit geniet nu ze het land heeft verlaten. Premier Boris Johnson heeft Sacoolas alvast opgeroepen om terug te keren naar zijn land om zich op een degelijke manier beschikbaar te stellen aan de Britse autoriteiten. Hij heeft verklaard dat hij bereid is de kwestie persoonlijk met het Witte Huis te bespreken als er geen oplossing komt.