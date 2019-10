“Word vegetariër of eet je huisdier op”: nieuwe realityshow schokt Verenigd Koninkrijk

Adopteer een schattig kuiken of lammetje en voed het op. En krijg daarna de keuze: je huisdier opeten of vegetariër worden. Dat is de opzet van een nieuw tv-programma in het Verenigd Koninkrijk.

Meat The Family, zo heet het nieuwste realityprogramma op de Britse zender Channel 4. De deelnemende gezinnen werden gelokt om mee te doen met een trucje: “we maken een experimentele documentaire die de vraag stelt hoeveel we echt weten over de dieren die we op ons bord leggen. We zoeken warme gezinnen die hun huis willen delen met een dier dat ze normaal zouden eten, zoals een kip of een lammetje. In drie weken zullen ze alles leren over de dieren terwijl ze er een band mee opbouwen.”

Wat de gezinnen niet wisten, was dat ze na die drie weken voor een verscheurende keuze zouden worden gesteld. “Hou je genoeg van je dier om het naar een toevluchtstoord te brengen, of stuur je het naar het slachthuis om daarna je vroegere huisgenoot opgediend te krijgen?”

Het programma wil tonen hoe intelligent de dieren zijn en toont ook hoe het eraan toe gaat in de boerderijen waar ze normaal worden gekweekt. “We tonen verrassende inzichten die ons in vraag doen stellen waarom sommige dieren huisdieren worden en andere op ons bord belanden.”

Het programma komt pas volgend jaar op tv maar leidt in het Verenigd Koninkrijk nu al tot controverse. “Het is een erg actueel thema”, zo verdedigt bedenkster Daniela Neumann zich in The Guardian. “Hoe kan je je hond knuffelen terwijl je een ander dier in de oven steekt? Kan je nog vlees eten als je het dier een naam en een gezicht hebt gegeven?”

Welke keuze de gezinnen maken, blijft nog geheim. Maar, zo benadrukt de bedenkster: “De reeks bevat ook enkele hartverwarmende momenten.”