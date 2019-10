“Kinderen krijgen te vaak onnodig trommelvliesbuisjes. In het ene ziekenhuis is de kans dat je er krijgt zelfs 14 keer hoger dan in een ander” zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. De jaarlijkse kosten voor de ziekteverzekering: 3,7 miljoen euro.

Het bewuste buisje wordt bij kinderen in het trommelvlies geplaatst wanneer ze last hebben van frequente oorontstekingen of gehoorverlies door vocht in het oor. Op die manier wordt de zogenaamde middenoorverluchting ...