Messi neemt zesde (!) Europese Gouden Schoen in ontvangst, maar het is zijn zoontje dat de show steelt

De Argentijn Lionel Messi heeft woensdag zijn zesde Gouden Schoen in ontvangst mogen nemen, de jaarlijkse bekroning voor de topschutter op de Europese velden. De superster mocht de trofee ontvangen uit handen van zijn 2 zoontjes.

De 32-jarige aanvoerder van FC Barcelona trof vorig seizoen in alle competities maar liefst 36 keer raak (in 34 matchen), vier doelpunten meer dan eerste achtervolger Kylian Mbappé (PSG). De 36-jarige speler Fabio Quagliarella (Sampdoria) vervolledigt het podium als topschutter van de Serie A met 26 treffers. Messi kreeg de trofee uit handen van zijn twee oudste zonen, Thiago en Mateo, en droeg zijn prijs op aan zijn familie en ploegmakkers. “Het is een trofee voor de hele kleedkamer”, aldus Messi. “Zonder mijn ploegmaats zou ik niet één Gouden Schoen kunnen winnen.”

Op zijn 32e schittert Messi nog steeds als nooit tevoren. Foto: EPA-EFE

Derde Gouden Schoen op rij

De uitreiking van de prijs vond ook op een symbolische datum plaats: exact vijftien jaar geleden vierde Messi zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona, met een invalbeurt voor Deco onder Frank Rijkaard tegen stadsgenoot Espanyol. Messi was toen 17 jaar, 3 maanden en 22 dagen oud.

Met zijn derde Gouden Schoen op rij (2010, 2012, 2013 en 2017-2019), de zesde in totaal, vergroot Messi de voorsprong op eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die zich vier keer (2008, 2011, 2014 en 2015) topschutter van Europa mocht noemen.

Wanneer oudste zoon Thiago de trofee aan zijn vader wil overhandigen, tracht de duidelijk jaloerse Alexis daar een stokje voor te steken. Ook tijdens de korte fotoshoot eist de jongste telg met enkele gekke bekken alle aandacht op. Bekijk de beelden hieronder.

Enkele sfeerbeelden tijdens de uitreiking:

Foto: REUTERS

Foto: AFP