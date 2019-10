Europees Parlement wil nieuwe Commissie voorlopig geen vertrouwen geven

Het Europees Parlement heeft woensdag bekrachtigd dat de vertrouwensstemming over de nieuwe Europese Commissie van verkozen voorzitter Ursula von der Leyen wordt uitgesteld, zo is uit goede bron vernomen. De stemming was gepland op 23 oktober. Daardoor lijkt het onmogelijk geworden dat de nieuwe Europese bestuursploeg zoals gepland op 1 november zal aantreden.

Von der Leyen moest begin volgende maand de fakkel overnemen van Jean-Claude Juncker, maar die deadline is onder grote druk komen te staan omdat het Europees Parlement de voorbije weken drie kandidaat-Eurocommissarissen heeft afgewezen. De Roemeense Rovana Plumb, de Hongaar Laszlo Trocsanyi én de Franse Sylvie Goulard betaalden het gelag. Nieuwe officiële kandidaten zijn er nog niet.

Zoals verwacht hebben de fractieleiders van het Europees Parlement woensdag dan ook besloten om de vertrouwensstemming over de voltallige Commissie van de ontwerpagenda van de plenaire zitting in Straatsburg te halen. Die zitting vindt volgende week plaats in Straatsburg. Een nieuwe datum is er nog niet. Daarvoor wachten de fractieleiders op officiële kandidaten.

Tot dusver heeft enkel de Hongaarse regering met Oliver Varhelyi een nieuwe kandidaat voorgedragen aan von der Leyen, maar ook die kandidatuur is nog niet geofficialiseerd. In Roemenië wordt von der Leyen niet geholpen door de recente val van de regering en ook de Franse president Emmanuel Macron heeft nog geen vervanger voor Goulard aangekondigd.

Mogelijk komt er meer duidelijkheid op de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders die donderdag van start gaat in Brussel. Het aantreden van de nieuwe Commissie vormt er onderwerp van gesprek.