Eerste elektrische Volvo rolt in september 2020 van de band in Gent

De eerste volledig elektrische Volvo, een XC40, zal in september 2020 van de band rollen in Gent. Dat werd vernomen van CEO Stefan Fesser van Volvo Car Gent. Onder meer dankzij het succes van de traditionele XC40 groeide de fabriek uit tot de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen met zowat 6.600 personeelsleden. Dankzij de elektrische auto kan Fesser die werkgelegenheid de komende jaren “stabiel houden”, klinkt het.

Woensdag wordt op een persevenement in Los Angeles de eerste volledig elektrische XC40 gelanceerd, een auto die voor de wereldwijde markt (uitgezonderd China) in Gent wordt gebouwd. “Met dit model geven we de aftrap van elektrificatie binnen de Volvo-groep”, zegt directeur Stefan Fesser van Volvo Car Gent. “Ik ben zeer trots dat ik dat met mijn team kan doen.”

De bouw van een elektrisch voertuig is een “reusachtige transformatie” voor de Gentse autobouwer, zegt Fesser. Zo werd aan de ingang van de Gentse productievestiging een volledig nieuwe batterijfabriek opgetrokken. Maar vooral in de assemblage betekent het nieuwe model ingrijpende wijzigingen.

“Het begint bijvoorbeeld in de lasfabriek, want het onderstel is volledig anders”, legt Fesser uit. “Voorheen had je een brandstoftank en een ontploffingsmotor. Nu komt er een elektrische motor, aangedreven door een batterij.” Zowel arbeiders, schoonmaakpersoneel als management krijgen een intensieve opleiding over de gevaren die gepaard gaan met de hoogspanning van zware batterijen. In totaal goed voor zowat 2.000 werkdagen.

Tegen de zomer van 2020 zal de testproductie van de XC40 rond zijn. In september van 2020 zal de eerste auto bestemd voor consumenten van de band rollen. Een stap die zekerheid moet bieden aan de 6.600 werknemers van Volvo Car Gent. “Ik heb natuurlijk geen glazen bol”, aldus Fesser, “maar door ons voor te bereiden op de elektrificatie en ook de batterij hier te bouwen kunnen we die werkgelegenheid stabiliseren.”

De traditionele XC40 met verbrandingsmotor verkoopt wereldwijd bijzonder goed. Onder meer daardoor kon de Gentse fabriek de voorbije jaren uitgroeien tot de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen. Volvo ontwikkelt vanaf dit jaar niet langer nieuwe modellen met een brandstofmotor. En vanaf 2025 wil Volvo dat de helft van de verkochte auto’s op een batterij rijdt.