Meer dan 330 arrestaties in 38 landen in verband met kinderpornosite

In 38 landen zijn 337 arrestaties verricht in verband met een kinderpornosite. Dat hebben de Britse en Amerikaanse autoriteiten gemeld.

De arrestaties werden gelinkt aan een kinderpornosite op het Darknet die beheerd werd vanuit Zuid-Korea, die “een van de eerste websites is waarop verwerpelijke video’s gekocht konden worden met Bitcoins”, klinkt het in een persbericht van het Brits agentschap voor de strijd tegen georganiseerde misdaad. De operatie werd geleid door de Britse, Amerikaanse, Duitse en Zuid-Koreaanse autoriteiten.

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 23-jarige Koreaan, de beheerder van de website ‘Welcome to video’, in verdenking gesteld. Hij werd in Zuid-Korea ook al veroordeeld tot 18 maanden cel.

De website zou de grootste markt voor de seksuele uitbuiting van kinderen zijn in termen van volume. In totaal zou het gaan om acht terrabyte aan data, waaronder ook veel beelden die de autoriteiten nog nooit hadden zien opduiken.

De website werd in 2018 afgesloten en sindsdien werden al honderden mensen opgepakt, in 38 landen. Over welke landen het exact gaat is nog niet duidelijk, maar de Britse National Crime Agency maakt alvast melding van Groot-Brittannië, Ierland, de VS, Zuid-Korea, Duitsland, Spanje, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Tsjechië, Canada, Finland, Brazilië, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen en Zweden.

In Groot-Brittannië werden al zeven mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de website. Een van hen kreeg 22 jaar cel voor het verkrachten van een vijfjarige jongen en omdat hij opdook op beelden op de website waarop hij een driejarig meisje misbruikt. In de VS werden ook al celstraffen uitgesproken, waaronder vijftien jaar voor het bezit van pedopornografische beelden en het witwassen van geld.

De autoriteiten hebben bovendien minstens 23 minderjarige slachtoffers gered in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Spanje, die door de gebruikers van de website zouden misbruikt zijn.

De Britse autoriteiten kwamen ‘Welcome to video’ op het spoor tijdens een onderzoek naar geofysicus Matthew Falder, die in 2017 137 aanklachten bekende waaronder aanzetten tot het verkrachten van kinderen en het verspreiden van beelden van een baby die wordt misbruikt. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel.