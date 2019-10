Dronken spookrijder veroorzaakt dodelijk ongeval: “Met 2,89 promille alcohol achter het stuur kruipen, eigenlijk is dat een moordpoging”

Twaalf maanden voorwaardelijke celstraf, twee jaar rijverbod, 8.000 euro boete en een schadevergoeding van 3.000 euro, dat is de straf die de politierechtbank in Oudenaarde oplegde aan Bjorn L. uit Ronse nadat hij twee jaar geleden de 51-jarige Stephan Deriemaeker uit Ronse doodreed op de N60 in Oudenaarde.

Het fatale ongeval gebeurde op 27 mei 2017. Stephan Deriemaeker was vroeg in de ochtend op weg naar zijn werk in zijn witte bestelwagen toen hij op de N60 op de brug over de Schelde werd geconfronteerd ...