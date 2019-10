Barcelona barst in twee door Catalaanse kwestie: “Maar de toeristen blijven gelukkig komen. Nu toch nog...”

De Catalaanse kwestie verdeelt Barcelona. In een doodnormale stad overdag en een broeihaard van protest en geweld ‘s avonds en ‘s nachts. In kampen van inwoners die de afscheuring aanhangen en zij die Spanje alle macht willen geven. Of mensen die vredevol willen protesteren of zij die hun eisen kracht willen bijzetten met geweld,met gevaar voor de veiligheid en als slechte reclame voor het toerisme. Onze reporter mat de temperatuur in de Catalaanse metropool.