Franse president Emmanuel Macron: “Brexit-akkoord wordt gefinaliseerd”

Een Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hangt meer dan ooit in de lucht. Terwijl de Britse premier Boris Johnson in Londen verwoede pogingen doet om de Noord-Ierse unionisten van de DUP aan boord te krijgen, zegt de Franse president Emmanuel Macron dat “een akkoord wordt gefinaliseerd”. Op de Europese top van donderdag en vrijdag hoopt hij dat akkoord te kunnen bezegelen.

De Franse president deed zijn uitspraken tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Toulouse, na afloop van een Frans-Duitse ministerraad. Terwijl Macron openlijk zinspeelde op een akkoord, hield Merkel een slag om de arm: “Het nieuws uit Brussel zou wel eens erger kunnen zijn”, zei ze voorzichtig. Maar toch blijft een akkoord mogelijk, aldus Merkel, “en op basis van wat ik de voorbije dagen gehoord heb, denk ik meer en meer dat we het zullen halen”.

Alles hangt af van wat Europees onderhandelaar Michel Barnier later op de avond te zeggen zal hebben tijdens zijn briefing aan de ambassadeurs van de 27 lidstaten. Barnier kreeg van zowel Merkel als Macron woorden van lof voor zijn werk. Beide leiders hopen dat de Fransman de Brexit-onderhandelingen tot een goed einde kan brengen.

Intussen lijken tijdens die onderhandelingen zo goed als alle discussiepunten uitgeklaard te zijn. Alle ogen zijn nu gericht op Londen, waar Boris Johnson probeert de DUP en de harde brexiteers van zijn eigen Conservatieve Partij aan boord te houden. Hun steun lijkt onontbeerlijk om de tekst door het Lagerhuis goedgekeurd te krijgen, en een ‘no deal’-Brexit te vermijden.

Johnson: “Kans op goed akkoord, maar we zijn er nog niet”

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn regeringsleden woensdagmiddag verzekerd dat er “een kans” bestaat “op een goed akkoord” met de Europese Unie over het Britse vertrek. “Maar we zijn er nog niet en er blijven uitstaande kwesties”, zo meldde zijn woordvoerder na afloop van de bijeenkomst.

Terwijl de Europese en Britse onderhandelaars in Brussel in de aanloop naar de Europese top van donderdag en vrijdag overuren draaien om een akkoord over de boedelscheiding te bereiken, gaf Johnson in Londen zijn ministers een stand van zaken mee. “Hij zei dat er een kans op een goed akkoord is, maar dat we er nog niet zijn en dat er uitstaande problemen blijven”, aldus Downing Street, die meedeelde dat de premier “volledige steun” kreeg.

Terwijl de contouren van een mogelijke deal zichtbaar beginnen te worden, moet Johnson zich ervan vergewissen dat een akkoord op de steun van het Britse parlement kan rekenen. Daarvoor moet de premier op zijn minst de harde brexiteers in zijn Conservatieve Partij en de Noord-Ierse unionistische partij DUP aan boord houden. Vertegenwoordigers van de DUP zouden woensdagavond opnieuw in Downing Street verwacht worden.