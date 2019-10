President Oekraïne: “Kiev zal niet tussenbeide komen in impeachment-onderzoek tegen Trump”

Oekraïne zal niets ondernemen in verband met het impeachment-onderzoek tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdag verklaard.

“Als president van Oekraïne, ga ik niet tussenbeide komen in de zaken van andere landen”, aladus Zelensky tijdens een ontmoeting met de Oekraïense diaspora in de Letse hoofdstad Riga. “Als Oekraïne gaan we niets doen.”

Ter herinnering: het impeachment-onderzoek naar Trump is van start gegaan nadat bekendraakte dat de Amerikaanse president tijdens een gesprek aan zijn Oekraïense collega had gevraagd om een onderzoek te starten naar de zoon van Joe Biden.

Volgens Zelensky werd hij daartoe niet onder druk gezet, maar het gesprek vond plaats kort nadat de VS wapenleveringen naar Oekraïne hadden opgeschort. Dat Trump Zelensky in die context om een gunst vroeg, geldt voor Democraten als een “quid pro quo”, hoewel Trump steeds ontkend heeft dat daarvan sprake was.