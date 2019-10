Anonieme briefschrijfster: “Ik ken de moordenaar niet. Dat iemand anders de moord pleegde, hoorde ik van een vriend.”

Brugge - De vrouw die woensdagochtend het assisenproces over de moord op Carmen Garcia Ortega (35) met een anonieme brief op stelten zette, moest vanavond nog komen getuigen in de rechtszaal. De vrouw maakte geen onverzettelijke indruk. “Ik weet niet wie de echte moordenaar is. Dat beklaagde Daniel Deriemacker alleen maar haar band plat stak, heb ik horen zeggen van een vriend.”

Hoewel ze dat niet wilde werd de West-Vlaamse vrouw vanavond na 19 uur nog door de politie naar het Brugse gerechtsgebouw gebracht. ’s Ochtends had ze een anonieme brief bij de assisenvoorzitter laten bezorgen, waarin ze uitdrukkelijk stelde dat ze anoniem wou blijven.

Maar de brief, die vertelde dat echtgenoot Daniel Deriemacker de moord niet alleen pleegde, zorgde voor zoveel commotie dat assisenvoorzitter Antoon Boyen de schrijver liet opsporen. Omdat ze ook naar de familie van slachtoffer Carmen en naar een advocaat had gebeld, kon de politie haar identificeren aan de hand van haar telefoonnummer.

“Ik kende zowel Carmen, als de volledige familie Deriemacker”, vertelde de vrouw woensdagavond aan voorzitter Boyen. “Ik vind het belangrijk dat de volledige waarheid naar boven komt.”

Volgens de brief zou Deriemacker een Franstalige man de opdracht voor de moord gegeven hebben. Deriemacker zou zelf de banden van de auto van Deriemacker hebben plat gestoken, en hij zou daarna op de uitkijk hebben gestaan.

“Waarom schreef u dat?”, wilde voorzitter Boyen weten.

Getuige: “Ik ben zijn zus Rebecca tegen gekomen in de supermarkt. Ze vertelde me dat Daniel wel degelijk wist wie de moordenaar was. Hij zweeg om zijn familie te beschermen.”

Voorzitter: “Er is dus een tweede dader?”

Getuige: “Deriemacker zou dat ook tegen heel goeie vrienden verteld hebben. Ik weet niet wie de moordenaar is. Maar wat ik hoorde, via via, is dat Daniel alleen maar haar autoband plat stak.”

Voorzitter: “Wie zei u dat?”

Getuige: “Dat zou ik liever niet zeggen.”

Voorzitter: “U staat onder ede. Als u dat niet zegt, hebt u misschien nog meer problemen.”

Getuige: “Het was M.D (De zus van een vriendin van Deriemacker, red.) “

Na haar getuigenis mocht de vrouw de rechtszaal weer verlaten. Ondanks het late uur ging het proces verder met het pleidooi van Pol Vandemeulebroucke, de advocaat van Daniel Deriemacker.