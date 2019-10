Donald Trump noemt Koerdische partij PKK “waarschijnlijk een grotere terreurdreiging dan ISIS”

De Amerikaans president Donald Trump heeft woensdag gezegd dat de Koerdische Arbeidspartij, die al decennia een bloedige guerrilla tegen Turkije voert, “waarschijnlijk” een grotere “terroristische dreiging” vormt dan de jihadisten van Islamitische Staat (ISIS).

“De PKK, die deel uitmaakt van de Koerden, zoals u weet, is waarschijnlijk erger in termen van terrorisme en een grotere terroristische bedreiging dan menige aspecten van ISIS”, zei het Amerikaanse staatshoofd op een persconferentie in het Witte Huis.

Turkije lanceerde vorige week in het noorden van Syrië een militair offensief tegen een Koerdische militie die voor Ankara geldt als de Syrische branche van de PKK. “De beslissing van de (Turkse) president (Recep Tayyip) Erdogan heeft me niet verrast, want hij wachtte al lange tijd om dit te doen”, zei Trump.

Tegelijk beklemtoonde hij “niet het licht op groen voor Ankara te hebben gezet, integendeel”. “Bovendien hadden wij daar zo goed als geen soldaten meer. Het merendeel was vroeger al vertrokken.”

De bewoner van het Witte Huis gaf aan dat het “in de aard” van de Turken en Koerden is om elkaar te bekampen. “Laat hen hun eigen oorlogen uitvechten”, “ik wil niet betrokken raken in een oorlog tussen Turkije en Syrië”, aldus Trump.

Hij zei ook “te verwelkomen” dat Russische en Syrische troepen gebieden binnentrekken waaruit de VS zich hebben teruggetrokken. Trump voegde eraan toe dat het voor hem politiek eenvoudiger zou zijn geweest om Amerikaanse troepen in Syrië te houden, maar hij wil er komaf mee maken.