Vliegtuigmotor schiet in brand vlak na opstijgen: “Ik hoorde een oorverdovende knal”

Een vlucht van Washington D.C. naar Peking door Air China is op 17 september kort na het opstijgen terug moeten keren naar de luchthaven. Toen het pas in de lucht hing, hoorde een getuige op de grond een “oorverdovende knal”. Eens hij zich had omgedraaid, zag hij dat een van de motoren van de Boeing 777 in brand stond. De piloot moest eerst brandstof dumpen maar slaagde er uiteindelijk in het vliegtuig - waarop plaats is voor 396 passagiers - veilig en wel aan de grond te zetten.