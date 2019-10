Colruyt brengt diepvriesmaaltijden voor baby’s uit, maar zit zo’n kleine te wachten op tikka masala?

Niet enkel meer voor de eenzame single, maar nu ook voor baby's: de diepvriesmaaltijd. Colruyt start met een assortiment versbereide gemaakte babyvoeding. Eigen onderzoek wees uit dat er een gebrek was aan gevarieerd, vers en snel eten voor de jongste spruit. En er mag ook wat variatie zijn. Vandaar de keuze voor onder meer cottage pie en tikka masala.

