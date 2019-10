Mama van zoontje met muco schrijft brief naar minister: “Vijf kilometer verder wordt medicijn wél terugbetaald”

Pillen slikken, aerosollen, neus spoelen, kine. Mucopa­tiënt Sten Van Herck (10) uit Arendonk is er elke dag minstens twee uur mee bezig. Toch bestaat er al een medicijn dat de ziekte bijna helemaal kan onderdrukken. Alleen woont de jongen daarvoor aan de verkeerde kant van de grens. “In Nederland, vijf kilometer van hier, wordt het middel terugbetaald. Voor ons kost het 14.000 euro per maand”, zegt zijn mama.

In een open brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) nodigt mama Suzie Goris (40) de minister uit om eens naar Arendonk te komen en een dag mee te draaien in het gezin. Zo kan ...