Goed nieuws voor Kevin De Bruyne (en Manchester City): Rode Duivel kan zaterdag al comeback maken

De schade is beperkt gebleven voor Kevin De Bruyne. De 28-jarige Rode Duivel miste één wedstrijd met Manchester City en twee interlands met de Rode Duivels, maar is nu hersteld van zijn scheurtje in de lies.

Hij hervatte maandag de groepstrainingen bij City en de verwachting is dat hij zaterdagavond op het veld van Crystal Palace zijn comeback kan maken. Dinsdag tegen Atalanta kan hij dan ook hervatten in de Champions League.

City heeft hem alleszins nodig, want zonder De Bruyne ging het thuis de boot in tegen Wolverhampton. Al is het zeker ook goed nieuws dat ook John Stones de trainingen hervatte, want Guardiola zat met een nijpend tekort aan centrale verdedigers. Met een fitte Stones kan depanneur Fernandinho weer een rijtje naar voren schuiven.