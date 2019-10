Arnold Rijsenburg, ex-jeugdcoach van Lukaku, verlaat België en trekt naar Amerika: “Zwarte trainers zijn nog steeds taboe”

Racisme in het voetbal beperkt zich niet tot Italië of Bulgarije. Ook België heeft nog steeds een probleem. Dat zegt Arnold Rijsenburg (51), een gewezen jeugdtrainer en assistent van Standard, Anderlecht en OHL. Na enkele jaren vruchteloos solliciteren in eigen land heeft hij een topjob beet in de Amerikaanse MLS. “Het is een verademing dat ik daar niet op mijn huidskleur beoordeeld word.”