Eén vrouw maakt van assisenproces een koldervertoning: “Het was van horen zeggen”

Roddels en persoonlijke vermoedens. Op basis daarvan heeft één vrouw – Fanny V. uit Wervik – het assisenproces tegen Daniel Deriemacker op stelten gezet. Ze zorgde voor een dag vol chaos en absurde toestanden door in een anonieme brief te stellen dat de beschuldigde “een andere man” de moord op zijn echtgenote Carmen (35) had laten plegen. De politie spoorde haar op en ’s avonds moest ze het komen uitleggen in de rechtszaal. “Het was van horen zeggen”, verklaarde ze. De jury moet vandaag in beraad. Deriemacker gaat voluit voor de vrijspraak.