Chef voetbal Ludo Vandewalle doet oproep om repressiever op te treden: “Racisme verdwijnt niet met slogans”

Racisme is een beladen term. Het wordt meestal te pas, maar soms ook te onpas gebruikt. Vandaag hebben we een verhaal in de krant van ­Arnold Rijsenburg, die ervan overtuigd is dat zijn donkere huidskleur hem een degelijke job in het Belgisch voetbal kost. Wie zal dat bewijzen? Wie zegt dat het echt zo is? De man kan gelijk hebben. Misschien ook niet. Het is zo moeilijk vast te stellen. Zeker als je ook elke vorm van positieve discriminatie afzweert, zoals Rijsenburg doet.