Schoonvader Julie Van Espen geeft cursus zelfverdediging

Peter Huyghe (55), de vader van de vriend van de begin mei vermoorde studente Julie Van Espen (23), gaf dinsdagavond zijn eerste les zelfverdediging aan de Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken. Met de gratis cursus, getiteld PIOEN, wil hij alles meegeven wat maar kan helpen om sterker te staan tegen een mogelijke aanrander. “De pioen was Julie haar favoriete bloem”, zegt Peter. “Ik wou iets dat naar haar verwijst, zonder haar naam te moeten gebruiken.” De cursus focust op alertheid en assertiviteit, in combinatie met techniek. “Geen oortjes dragen op een openbare plaats, daar begint het al. Ook lichaamstaal, waar je loopt, waar je op let. En dan zijn er nog technieken waarmee je tijd wint om uit iemand zijn greep te raken en te gaan lopen.” De cursus is gratis, en er is nu al een wachtlijst. “Ik engageer mij met nog vijf andere lesgevers. Julie was nooit gewoon Julie, ze wou dingen veranderen in het leven. Ze had een missie, gewoon. En nu zijn wij dat aan het voortzetten in haar naam en in haar plaats. Dit is mijn stukje bijdrage.”(sobu)