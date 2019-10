Twee Belgische Syriëstrijders ontsnapt uit Koerdische gevangenis

Er zijn twee Belgische Syriëstrijders ontsnapt uit een gevangenis in het noorden van Syrië. Dat heeft directeur van OCAD Paul Van Tigchelt gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. De mannen zijn spoorloos maar mogelijk nog in Syrië. Volgens een welingelichte bron zouden het “geen mensen zijn die een hoge functie hadden bij ISIS”.

De OCAD-topman zei ook dat er zich nog 55 Syriëstrijders met de Belgische nationaliteit of een link met België in de conflictzone bevinden. Er zijn ook nog 69 kinderen in de regio.

“We mogen niet al die mensen over dezelfde kam scheren”, zei Van Tigchelt. “Er zijn mensen van wie redelijkerwijze aangenomen kan worden dat ze de ideologie afgezworen hebben en naar ons land willen terugkeren – wat niet wil zeggen dat ze niet meer gevolgd moeten worden. Anderzijds zijn er ook ‘hardcore’ terroristen”, zei de OCAD-kopman.

Van Tigchelt noemt het weinig waarschijnlijk dat een Syriëstrijder ongecontroleerd of ongemerkt het Europese vasteland zou bereiken. Na het uitbreken van de oorlog in Syrië zijn er in totaal 430 mensen uit ons land vertrokken om zich bij ISIS aan te sluiten. Van die 430 zijn er 135 teruggekeerd, minstens 150 zijn ginder omgekomen.

Er zijn ook drie vrouwen verdwenen met samen zes kinderen die in het kamp Ain Issa verbleven. Dat kamp bestaat niet meer en die vrouwen en hun kinderen zijn dus van de radar verdwenen.(cds)