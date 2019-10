Brusselse rechtbank: “Vrouw na zwangerschap degraderen is discriminatie”

Een vrouw die terugkwam uit zwangerschapsverlof werd onterecht door haar werkgever gedegradeerd. Dat zegt de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel. Volgens het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) gaat het om een primeur in ons land.

De zaak draait rond een werkneemster die in 2016 met zwangerschapsverlof ging en daarop aansluitend ouderschapsverlof opnam. Enkele maanden voordien had ze een zeer lovende evaluatie en loonopslag gekregen. Bij haar terugkeer kreeg ze te horen dat haar afdeling gereorganiseerd was en werd duidelijk dat de vrouw de facto was gedegradeerd.

Ze nam ontslag en trok samen met het IGVM naar de rechtbank. Daar kon de werkgever het vermoeden van geslachts- en zwangerschapsdiscriminatie niet weerleggen. Het bedrijf moet een schadevergoeding van zes maanden brutoloon (32.000 euro) betalen. IGVM ontvangt een symbolische euro.

In 2018 ging één op de vijf meldingen bij het Instituut over discriminatie van zwangere vrouwen en moeders. “Dit vonnis toont aan dat een vrouw na terugkeer uit zwangerschapsverlof recht heeft op dezelfde arbeidsomstandigheden”, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. “Zonder die zekerheid bevinden zwangere werkneemsters zich in een zeer kwetsbare situatie.” (agg)