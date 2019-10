Trump “krijgt inzinking” tijdens vergadering over Syrië en vraagt Erdogan per brief om “geen dwaas” te zijn

Een vergadering met Donald Trump over de situatie in Syrië is voortijdig afgebroken nadat de Amerikaanse president een “inzinking” kreeg en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi uitschold. Dat verklaren de Democraten. Intussen circuleert een opvallende brief van Trump aan de Turkse president Erdogan.

Tijdens een meeting met het Congres over Syrië zou Trump “een inzinking” hebben gekregen. “Het was triest om te zien”, verklaarde Pelosi, Democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, aan enkele journalisten. Bovendien leek de president “van streek” door de resolutie die het Huis van Afgevaardigden woensdag stemde. Die veroordeelde zijn beslissing om de Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken.

Chuck Schumer en Nancy Pelosi spreken de pers toe na de afgebroken vergadering. Foto: AP

Volgens de Democraten werd de meeting voortijdig afgebroken omdat Trump Pelosi herhaaldelijk beledigde. Het was hun eerste officiële ontmoeting sinds de start van het impeachment-onderzoek naar Trump op 24 september, dat in gang werd gezet door de Democraten. Volgens Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, was Trumps gedrag “beledigend” en was er geen sprake van enige dialoog, maar veeleer van een eenzijdige “schimprede”.

“Pelosi is kalm gebleven, maar hij heeft haar behandeld als een derderangspolitica”, aldus Schumer. Hij riep het Witte Huisook op om van koers te veranderen in Syrië en “de schade die werd aangericht, ongedaan te maken”. “De veiligheid van Amerika, de veiligheid van de Koerden is in de handen van één persoon, president Trump”, luidde het.

Trump kaatst bal terug

Op Twitter beschuldigde president Trump “Nervous Nancy” zelf van een inzinking tijdens de vergadering. Volgens hem en volgens de woordvoerder van het Witte Huis stormden de Democraten uit de meeting om te gaan klagen tegen de pers, terwijl de anderen voortwerkten voor het land. Trump tweette achteraf ook nog: “Nancy Pelosi heeft snel hulp nodig!! Ofwel is er iets mis met haar ‘bovenkamer’, ofwel houdt ze gewoon niet van ons fantastisch land. Ze had een totale inzinking in het Witte Huis vandaag. Het was heel triest om te zien. Bid voor haar, ze is een heel ziek persoon!”

Brief aan Erdogan: “Wees geen dwaas”

Intussen circuleert op sociale media een opmerkelijke brief die Trump aan zijn Turkse collega Erdogan schreef op 9 oktober, vlak nadat Turkije Noord-Syrië binnenviel. Het Witte Huis heeft bevestigd dat het document authentiek is.

In de brief vraagt Trump aan Erdogan om samen tot een “goed akkoord” te komen en om de juiste kant van de geschiedenis te kiezen. Hij schrijft: “U wilt niet verantwoordelijk zijn voor een bloedbad van duizenden mensen, en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het vernielen van de Turkse economie – wat ik zal doen. (…) De geschiedenis zal u gunstig beoordelen als u juist en humaan handelt. Maar ze zal u voor altijd als een duivel zien als geen goede dingen gebeuren.”

De Amerikaanse president eindigt zijn brief met een duidelijke, zij het weinig diplomatieke boodschap: “Wees geen stoere gast. Wees geen dwaas. Ik bel u later.”

Foto: AFP

Nieuwe sancties

Donderdag ontvangt de Turkse president Erdogan de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. Pence trok op vraag van het Witte Huis met een diplomatieke delegatie richting Ankara om de Turken te overtuigen hun offensief te beëindigen.

Washington liet intussen weten dat de VS nieuwe sancties tegen Turkije voorbereiden. Die worden van kracht als het niet tot een staakt-het-vuren komt.

De nieuwe sancties zouden andere Turkse ministers of industrieën kunnen viseren, verklaarde Amerikaans minister van Financiën Steven Mnuchin aan journalisten op een persbriefing.

Washington legde eerder al sancties op aan verschillende (ex-)verantwoordelijken binnen de Turkse regering. Die viseren onder meer de ministers van Binnenlandse Zaken, van Defensie en van Energie en ook de ministeries van Defensie en Energie.

De nieuwe sancties kunnen “alle nodige impact hebben”, meent de minister. Hij erkent wel dat het een “complexe situatie” is tussen “Turkije die deel uitmaakt van de NAVO enerzijds en anderzijds de Koerden die met ons gestreden hebben tegen ISIS”.

