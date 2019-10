Catalaanse president vraagt “onmiddellijke” stopzetting van geweld in Barcelona

Quim Torra deed zijn oproep enkele uren nadat de Spaanse premier hem gevraagd had het geweld te veroordelen. Foto: REUTERS

De onafhankelijkheidsgezinde president van de Spaanse regio Catalonië heeft donderdag opgeroepen om “onmiddellijk” een einde te maken aan het geweld in Barcelona.

Honderden manifestanten hebben het er aan de stok met de politie en staken in de loop van de avond tal van auto’s, barricades en straatmeubilair in brand. Volgens de politie gooien vermomde demonstranten niet enkel stenen en rotjes naar de agenten maar ook objecten met bijtend zuur.

“We kunnen de incidenten die we nu op straat zien gebeuren, niet toestaan... dit moet onmiddellijk stoppen”, verklaarde Quim Torra op de regionale televisie. Enkele uren eerder had de Spaanse premier Pedro Sanchez aan Torra gevraagd om het geweld ondubbelzinnig te veroordelen.

Het was al de derde dag van protesten en manifestaties in Catalonië. De onrust is een reactie op de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten.

LEES OOK. Barcelona barst in tweeën door Catalaanse kwestie: “Maar de toeristen blijven gelukkig komen. Nu toch nog...” (+)