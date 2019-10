Man in hals gestoken bij steekpartij in Waregem

Waregem - In de uitgaansbuurt van Waregem heeft zich woensdagavond een steekpartij voorgedaan. Daarbij werd een man in de hals gestoken.

De feiten speelden zich af in een appartement boven een gokkantoor in de Stationstraat. Een man werd er met een mes in de hals gestoken. De vijftiger kon ontkomen en hulp zoeken op straat, waar hij werd geholpen door de zaakvoerder van een nabijgelegen nachtwinkel. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse, de man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had erg veel geluk gehad dat het mes afschampte op zijn kin en geen slagader raakte.