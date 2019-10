Successeries helpen Netflix vooruit: meer nieuwe kijkers, meer winst

Foto: Courtesy of Netflix

Onlinevideodienst Netflix heeft in het afgelopen kwartaal meer nieuwe klanten binnengehaald. Vooral de lancering van nieuwe seizoenen van successeries als ‘Stranger Things’ en ‘13 Reasons Why’ lokten kijkers. In totaal verwelkomde Netflix bijna 6,8 miljoen nieuwe abonnees.

Dat waren er meer dan de 6,7 miljoen waar kenners rekening mee hielden, maar minder dan de 7 miljoen waar Netflix zelf op mikte. Wel herpakte Netflix zich van een minder tweede kwartaal toen de komst van nieuwe klanten juist ver achterbleef op de verwachtingen.

Alles bij elkaar hebben meer dan 158 miljoen huishoudens een Netflix-abonnement.

In de VS is enigszins sprake van verzadiging op de markt. Netflix ziet de concurrentie op de markt voor streamingdiensten toenemen. Onder meer Disney, AT&T, Comcast en Apple azen op marktaandeel.

De omzet van Netflix steeg het voorbije kwartaal met 31 procent tot 5,2 miljard dollar. Daarnaast rapporteerde het bedrijf een nettowinst van 655 miljoen dollar, tegenover 403 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.