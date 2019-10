Koen Geens over twee ontsnapte Belgische ISIS-strijders: “Geen reden tot paniek”

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is er “geen reden tot paniek” nu er twee Belgische ISIS-strijders ontsnapt zijn uit een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië. Geens rekent vooral op de grootmachten in de regio om de situatie in de hand te houden, zei hij woensdagavond in ‘Terzake’.

Geens geeft toe dat de ontsnapte gevangenen nog “onder invloed van de ISIS-ideologie” zouden kunnen zijn, maar wijst erop dat het voor de twee bijzonder moeilijk zal zijn om terug te keren naar Europa “omdat de sterk bewaakte Turkse grens gesloten is, het langs Jordanië onmogelijk is, en ook Irak bijzonder onherbergzaam is. Dat de situatie ernstig is, is dus duidelijk. Maar wij hebben de plicht om niet te panikeren.”

Toch moet Geens toegeven dat België de situatie niet helemaal onder controle heeft. Dus rekent Geens op de grootmachten in de regio om het probleem voor ons op te lossen. “Want zij hebben er alle baat bij om te voorkomen dat er nog ISIS-strijders zouden ontsnappen: zij zullen hun best doen om de kampen en gevangenissen goed te bewaken. Dat de Koerden nu samen met de Syriërs en de Russen die kampen zullen gaan bewaken, is voor de veiligheid niet de kwaadste zaak.”