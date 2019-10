Opmerkelijke beelden: ex-vedette barst in tranen uit en vraagt om Bulgarije vijf jaar te schorsen

Hristo Stoichkov, de beste Bulgaarse voetballer ooit, is tijdens een Spaanse talkshow in tranen uitgebarsten. Onderwerp van gesprek waren de racistische uitlatingen van Bulgaarse supporters aan het adres van Engelse voetballers tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland, afgelopen maandag.

Témoignage fort de Hristo Stoichkov sur les comportements racistes en #Bulgarie pic.twitter.com/JUirOp0mew — Babacar Diarra (@BabsDiarra) October 16, 2019

De voormalige spits van Barcelona werd op de Spaanse televisie opgevoerd in een talkshow en uiteraard kwam het gedrag van de Bulgaarse supporters ter sprake. Stoichkov pleitte voor zware straffen. “Ze moeten Bulgarije zwaar straffen”, klonk het. “Hoe? Door hen vijf jaar niet deel te laten nemen aan internationale competities. Enkel zo kan je die drugsverslaafden raken.”

De uitspraken van Stoichkov werden alvast in Engeland met een korrel zout genomen. “Krokodillentranen”, vonden ze bij The Sun die verwezen naar het verleden van Stoichkov. In 1996 werd de Bulgaar tijdens het EK in Zweden zelf beschuldigd van racistische uitlatingen aan het adres van Franse gekleurde spelers.