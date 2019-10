Noord-Ierse unionisten en Labour steunen Brexit-deal van Johnson niet

De Europese en Britse onderhandelaars hebben op de valreep een nieuw akkoord bereikt over de brexit. Of de Britse premier Boris Johnson dat ook door het Britse parlement krijgt, is een andere vraag: de Noord-Ierse unionisten van DUP blijven er voorlopig bij dat ze de deal niet kunnen aanvaarden. Ook oppositiepartij Labour is tegen. “De premier heeft een deal onderhandeld die nog slechter is dan die van Theresa May”, reageert Jeremy Corbyn.

Vlak voor de start van een cruciale Europese top is het zover: de Britse en Europese onderhandelaars hebben een nieuw akkoord over de Brexit. De deal kreeg al groen licht van de Europese Commissie en de Britse premier Boris Johnson. De lidstaten buigen zich straks over de tekst, maar Europees Commissievoorzitter Juncker beveelt de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk alvast aan de goedkeuring van de 27 andere staatshoofden en regeringsleiders te zoeken.

De grote hindernis ligt echter in Londen. Als de Europese leiders het licht op groen zetten moet ook het Britse parlement dat doen, wellicht tijdens een zitting op zaterdag. Johnsons regering heeft geen meerderheid en lijkt ook niet op de steun van gedoogpartner DUP te moeten rekenen. De Noord-Ierse unionisten gaven donderdagochtend al aan dat ze niet achter de concessies van de regering staan. Vermoed werd dat Johnson hen zou proberen te overtuigen, maar dat lijkt mislukt. “Onze eerdere verklaring blijft geldig”, reageerde de partij vlak na de aankondiging van de deal al.

De steun van de DUP lijkt nochtans cruciaal voor de ratificatie in Westminster. De DUP telt slechts tien parlementsleden, maar de radicale Brexiteers binnen Johnsons eigen partij stemmen hun stemgedrag af op dat van de Noord-Ieren. Als Johnson die stemmen niet aan boord krijgt, moet hij al rekenen op heel wat parlementsleden van de oppositie.

“Slechter dan deal van May”

Jeremy Corbyn, de leider van de grootste oppositiepartij Labour, reageert alvast negatief. “Het ziet ernaar uit dat de premier een deal heeft onderhandeld die zelfs nog slechter is dan die van Theresa May (Johnsons voorganger, red.), en die op een overweldigende manier werd verworpen”, zegt hij. “Deze uitverkoop zal het land niet samenbrengen en zou verworpen moeten worden.”

Bovendien wil Labour samen met de andere oppositiepartijen een eigen meerderheid vinden om het akkoord te onderwerpen aan een tweede referendum. “De beste manier om de brexit te regelen is door de mensen een definitieve stem te geven in een volksraadpleging”, klinkt het bij Corbyn. Als de oppositie daar zaterdag in slaagt is de datum van 31 oktober meer dan waarschijnlijk niet haalbaar.