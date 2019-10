Cristiano Ronaldo verdient meer geld aan Instagram dan aan zijn voetbal (en niemand doet beter)

Sociale media als bron van inkomsten? Alvast wel voor Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette is de ongekroonde koning van Instagram. Hij verdient er meer geld dan bij zijn ‘werkgever’ Juventus Turijn. 884.000 euro per gepubliceerde foto, meer dan 43 miljoen euro op jaarbasis! Hallucinant!

Een onderzoek van het Britse ‘Buzz Bingo’ bracht de waanzinnige cijfers aan het licht. Vertaald naar euro’s blijkt dat Cristiano Ronaldo maar liefst 884.000 euro verdient per gepubliceerde foto. Hoe dat gebeurt? CR7 heeft contracten afgesloten met bedrijven voor wie hij reclame maakt bij zijn 186 miljoen volgers op Instagram. U leest het goed! 186 miljoen volgers. Met één enkele post bereikt hij dus een gigantisch publiek en dat klinkt voor marketeers als muziek in de oren. Op jaarbasis mocht de Portugees maar liefst 43,4 miljoen op de bankrekening bijschrijven het afgelopen jaar.

Met zijn ‘bijverdienste’ doet de 34-jarige Portugees ruim beter dan zijn eeuwige concurrent Lionel Messi, nog altijd een ‘behoorlijke’ tweede met 588.000 euro per geplaatst bericht op instagram, op jaarbasis goed voor 21 miljoen. Pas na Messi volgt met Kendall Jenner een eerste, niet sportgerelateerde celebrity.

Opvallend is dat ook een aantal ex-voetballers nog in de top tien staan. David Beckham pronkt op een fraaie vierde plaats met een totaalinkomen via Instagram van net geen tien miljoen euro, ook Zlatan Ibrahimovic en zelfs Ronaldinoho maken deel uit van de top tien. Waaruit blijkt dat Instagram een lucratief handeltje én een appeltje voor de dorst kan zijn voor heel wat topatleten.